Chrząszcz (ang. The Beetle) zbudowany został przez zakłady Jered Industries w Detroit. Za projekt odpowiadało Centrum broni specjalnych sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Założeniem projektu było stworzenie narzędzia, które pozwoliłoby naprawiać i przeprowadzać prace konserwacyjne planowanej floty strategicznych bombowców o napędzie jądrowym. Zgodnie z odtajnionymi dokumentami US Air Force prace nad tym ‘’mechem’’ rozpoczęto w 1959, a ukończono go w 1961 roku.

Ze względu jednak na wymagany poziom ochrony, nie było możliwości wejścia do maszyny przez właz. Górna część kabiny, która ważyła 6800 kg musiała być unoszona na hydraulicznych podnośnikach, a potem opuszczana po prowadnicach. Cały proces zajmował kilka minut. Co ciekawe, pomimo ciasnoty, pilot mógł liczyć na minimum luksusu (przypominamy: chodzi o początek lat 60.). Do dyspozycji operatora była klimatyzacja i popielniczka. Pracując w takich warunkach widocznie uznano, że operator musi mieć coś od życia.

Moloch napędzany był silnikiem o mocy 500 KM, co pozwalało na osiągnięcie (na płaskiej twardej powierzchni) maksymalnej prędkości do 13 km/h. Nawet jeśli mógłby rozpędzić się bardziej (nie ma co liczyć na cuda), to prawdopodobnie i tak wibracje wynikające z tak zawrotnych prędkości mogłyby uszkodzić kluczowe mechanizmy Chrząszcza. Prędkość została więc poświęcona w zamian za siłę pozwalająca na nacisk manipulatorów sięgający do 38.5 tony, co pozwoliłoby na przebicie ściany budynku. Nad mocą tą jednak można było precyzyjnie zapanować - w końcu mech ten miał służyć do napraw. W trakcie publicznej demonstracji w 1962 roku jako przykład precyzji działania "Beetle" podjechał do kartonu jajek, a następnie operator wyciągnął chwytakiem jedno z nich i utrzymał je bez zniszczenia go.