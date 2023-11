Dziwne. Nawet bardzo dziwne. Skoro to bohaterski czyn to dlaczego nagranie jest cięte?? Dziwne że akurat kamerka działała bo zwykle się psują albo nagranie jest niemożliwe do odtworzenia. Sceny z w-11 się lepiej prezentują niż ta mizernie odegrana scenka. To wygląda jak na nieudolna próbę poprawienia wizerunku przemocowej organizacji.