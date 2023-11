W oderwaniu od sympatii politycznych, bo to chyba tu jest najmniej ważne, ale to już chyba dla każdego jasne, z jakiego klucza działa obecna UE. Zalajkowanie spotu, rozumiecie?

Tak jak blokada KPO, które czekało na księcia Tuska, który na białym rumaku pojechał i mu odblokowali, a ponoć miała Polska zrobić to i to... przecież to żenujący i poniżający przekaz dla każdego Polaka, jak nas traktują i rozgrywają.