sędzia M. G.-P.

Skoro większość Mirków będzie omawiać wyrok ja poruszę coś innego.Co to za dziennikarstwo? Co za ukrywanie danych? każdy ma prawo wiedzieć kto taki wyrok wydał, to funkcjonariusz publiczny na służbie a nie oskarżona(jeszcze?)Sąd Rejonowy w Zgierzu: II Wydział Karny"sędzia M. G.-P." -więc możliwość jest tylko jednaMarta Goss-Przygucka - sędzia, Zastępca Przewodniczącego Wydziału.