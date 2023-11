No trudno, będą jeździły dalej jako śmieciarki i zamiatarki ulic. Nie wszystko od razu da się zastąpić pojazdami elektrycznymi. Niestety często zamiast zdrowego rozsądku to polityka wkracza w proces decyzyjny a że rząd federalny planuje palić na elektrykach jakieś kosmiczne pieniądze to każdy się chce przy tym ciepelku ogrzać. To nie wina technologii tylko głupich decyzji.