Co za #!$%@?. Andrzej Duda to nie dość, że kiepski prawnik (ponoć doktor nauk prawnych, a nawet konstytucji dobrze nie zna, co nie raz i nie dwa przecież udowodnił), miałki polityk, to jeszcze z podstawami matematyki na poziomie podstawówki ma problem. No i ta demagogia level master. On naprawdę ma Polaków za idiotów. No cóż, ponoć osądzamy innych przez pryzmat siebie...

Mam pytanie do tych, co na niego głosowali w wyborach prezydenckich. Pokaż całość