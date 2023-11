Po pierwsze, to nie powinno rozpowszechniać się wysrywów morderców. Z zasady.

Tym "szkolnym strzelcom" właśnie o to chodzi aby przez swoją zbrodnię rozpowszechnić swoje jakże ważne i głębokie rozważania filozoficzne (czyt. odtwórcza agitacja polityczna i grafomania).

I jest to świetny powód do tego, aby tego nie rozsyłać, nie analizować publicznie.



Po drugie, #!$%@? co za bezczelność. Większość terrorystów w USA jest powiązana z nacjonalizmem i skrajną prawicą. Podobnie z ludźmi mordującymi dzieci