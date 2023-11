Cała ta akcja to jakieś istne sajens-fykszyn.

Chłop w randze szeregowego (starszego) - żaden komando foka navy seals specnaz.exe - zabija okrutnie swojego synka, po czym ucieka do lasu za domem, gdzie przez 18 dni szuka go 1000 mundurowych, po drodze w stawie topi się jeden wyspecjalizowany płetwonurek - o ironio w stawie, w którym znaleziono naszego półfinalistę w Polskich Mistrzowstwach w Chowanego.



Aha, po drodze jeszcze szarpał się z Frednim Kamionką.