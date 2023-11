Jeżeli rdzeń nie uległ przerwaniu jest szansa, że rehabilitacja pomoże. Jeżeli doszło do przerwania całkowitego nawet bardzo kosztowna rehabilitacja nie da efektów, nie ma się co oszukiwać. I nie mówię tego złośliwie ale patrząc na to z tej realnej strony.



Miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego, czego mu z całego serducha życzę !