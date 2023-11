No dobra wykopki bo widzę, że wszyscy się znają ale chyba nie do końca.



Hamas jest zbrojną organizacją palestyńczyków sprzeciwiających się okupacji Izraelskiej ale jak on powstał? Otóż, w latach 80' ubiegłego wieku Izrael na potrzeby walki z Josephem Arafatem zainicjował powstanie Hamasu i miał on wtedy walczyć przeciwko jego administracji. Co skutkowało paraliżem wielu porozumień pokojowych. Finalnie w latach 90' jakaś formuła pokojowa została zawarta (chociaż nie końca respektowana przez sam Pokaż całość