W Tauronie to normalne. Tam przekręt jest na przekręcie, ale jak mają monopol to niewiele zrobisz.

Mi kiedyś podobnym przekrętem odcięli prąd. Twierdzili, ze nie były płacone rachunki i że wysyłali upomnienia, co było bzdurą. Na dwa dni przed terminem egzekucji przyszła informacja że będzie odcięty licznik. Szybko pojechaliśmy do taurona i dowiedliśmy że wszystko było opłacone. Przyznali rację. Na drugi dzień wracamy do domu, a był to piątek, a tam nie Pokaż całość