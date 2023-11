Nie kończy się. Po prostu znaczna część internetu stała się dawną telewizją. YT to już nie krótkie filmiki tylko całe filmy z TV lub celowe produkcje pod yt, to już prawie netflix momentami. "Darmowy" internet jaki znamy, czyli wymiana myśli, komunikacja - to wszystko jest za darmo nadal. Ja nawet hostuję parę hobbystycznych stron internetowych u siebie na DSL-u, również jest za darmo. Nic się nie skończyło, po prostu koniec oglądania telewizji Pokaż całość