Sąd Okręgowy w Bydgoszczy prawomocnie nakazał przywrócić sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania w macierzystym wydziale cywilnym. Karnie przeniósł go stamtąd prezes olsztyńskiego sądu i członek neo-KRS Maciej Nawacki. Teraz nie ma on żadnego ruchu, by dalej blokować sędziego.