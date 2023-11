Nie wiem co gorsze, to ze jednak 80k jednak nie pracuje w IT czy ze te 13k rozlane jest po różnych firmach, nie wiadomo co to za ludzie, a maja dostęp do rożnego rodzaju systemów, baz danych. Mniejsze januszexy nie maja tak zaawansowanych procesów bezpieczeństwa, segregacji uprawnień czy obowiązków. Automatycznie większe zagrożenie dla nich moze byc wewnętrzne niż zewnętrzne.