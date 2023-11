Co robicie, kiedy widzicie bójkę i mieszkacie w mniej więcej normalnym mieście? Wybieracie 112.

Najczęściej to ludzie odwracają wzrok i odchodzą, nie wyciągając nawet telefonu. Jak się zadzwoni na policję to i tak przejadą po takim czasie, że na skwerku już nikogo nie będzie # pdk . A czasami widać, że można i jest sens zareagować i wtedy warto to zrobić. Sam parę razy zareagowałem, bo jakiś nawalony koleś skakał do normalnych ludzi