Nie smucą mnie informacje o śmierci ludzi takich jak Franciszek Pieczka. Wręcz przeciwnie - czytając z nim wywiady widzę człowieka spełnionego, kochanego, takiego co zrobił w swoim życiu wszystko co miał do zrobienia, wykonał zadanie perfekcyjnie i po dobrej robocie czeka na odpoczynek a ja zamiast się smucić mam ochotę mu pogratulować jakkolwiek głupio to nie brzmi.