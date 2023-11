CNN to zbyt poważna stacja, żeby mogła sobie pozwolić na takie zakłamywanie bliskowschodniej rzeczywistości, jakie u nas praktykują redachtory Węglarczyki albo Kraśki. Nawet w USA gdzie Żydzi mają takie wpływy to by nie przeszło. Poza tym Żydom z diaspory zaczyna się lekko palić pod nogami. To co wyczyniają ich izraelscy bracia niedługo spowoduje, że nigdzie na świecie nie będą mogli czuć się bezpiecznie...