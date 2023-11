Cerkiew u ruskich to taka przybydowka do rządu. Zawsze tak było. Cerkiew zawsze byla pod butem panujących. Wynika to nie tylko z samego samodzierżawia w Rosji, ale też wczesniejszych czasów. W Bizancjum kosciół tez nie byl niezalezny od wladcy, a cesarze bizantyjscy czesto mocno interesowali sie sprawami religijnymi.