Gdyby mieli wejść do SG to już dawno by weszli, USA zagroziły, że nie chcą imby na BW, nie chcą embarga na ropę od Arabów, mają inne wojny które obecnie prowadzą i Izrael ma kończyć zabawę, bo jak nie to nic więcej nie dostanie od Ameryki i będą Izraelici żyli jak Palestyńczycy na pustyni.