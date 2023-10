"Uchodźcy ze Strefy Gazy to temat przede wszystkim dla krajów sąsiadujących."

To ja już chyba wiem gdzie wylądują ...( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ノ ⌐ ■ - ■ takie państwo na P kończące się na A i to nie jest Palestyna