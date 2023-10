Pokaż całość

Nie postawisz wcale domu na działce bez mediów bo nikt nie wyda na to pozwolenia. PRZED uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba uzgodnić wszystkie zgody na podłączenie mediów.Coś takiego sprawdza właśnie wydział budowlany gminy i nie ma prawa wydać pozwolenia na budowę, jeżeli czegoś brakuje (prąd, woda, ścieki, dojazd)Jeżeli gmina by od razu odmówiła podłaszenia do wodociągu, lub kanalizacji to projektant od razu musi w projekcie przewidzieć studnię i