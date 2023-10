Pokaż całość

Szczerze mówiąc nie wiem, o co chodzi z tymi wykopem. Wy oglądaliście ten sam filmik, co ja? Oglądaliście go w ogóle? Aż byłem zaskoczony, bo prawie wszystkie osoby zapytane w bardzo monokulturalnym państwie, odpowiedziały, że to wszystko jedno, czy ktoś jest żydem, czy nie. Zwracali jedynie uwagę, że z punktu widzenia ich religii oni mają misję do wykonania, zwracali uwagę na większe uczucie braterstwa. Co w tym dziwnego? Każdy katolik