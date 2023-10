Dlaczego piszą tylko o opakowaniu? Co zawierał ten fałszywy lek? Czystą wodę, sól fizjologiczną, czy jakiś inny lek?

A może tam jest właściwy lek tylko ktoś zastosował jakieś tańsze wstrzykiwacze?



Trzeba to konkretnie napisać co się stanie jeśli ktoś wstrzyknie sobie ten podrobiony lek.



Czy tam jest jakaś trucizna która zaszkodzi? Czy jest coś jak woda co zwyczajnie nie zadziała? Czy może wszystko będzie OK tylko opakowanie/strzykawka nie spełnia jakiś tam norm Pokaż całość