No cóż Matka Terasa to żywy dowód na to, że chrześcijanie się mylą.

Gdyby mieli rację to taki szatan w ludzkiej skórze jak ona nigdy by nie przeszłą przez bramę jakiegokolwiek kościoła bo by ją parzyło.

Ta psychopatka napawała się cierpieniem ALE oczywiście cierpieniem innych, bo jak sama umierała to już w najlepszych klinikach.