No raczej, ze będzie miało wpływ na gospodarkę. Jak ktoś woli iść do kościoła czy do sklepu niech idzie. Jak ktoś woli lazic po parku też spoko. Jak ktoś nie chce pracować w niedzielę to trzeba to też uszanowac i np odpowiednio wynagrodzic. Inna kwestią jest ile osób spoza handlu pracują w niedziele ale to jakoś nie rusza społeczeństwa