Czy prezydenckie prawo łaski to nie jest kpina z wymiaru sprawiedliwości?!

Skoro ktoś jest skazany prawomocnym wyrokiem to jest winny bo przecież skazał go NIEZAWISŁY i obiektywny oraz sprawiedliwy sąd. A jeśli sąd taki nie jest, to znaczy, że rząd nie wykonuje swoich obowiązków i należy sądy naprawić aby takie wyroki wydawały, a prawo łaski to instytucja stojąca zawsze w sprzeczności z praworządnością.

Powtarzam, prawo łaski prezydenta nie powinno istnieć bo nie Pokaż całość