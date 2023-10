ze zbrodniczym państwem izrael powinno się zerwać wszelkie stosunki dyplomatyczne, wykluczyć ich z wszelkich organizacji międzynarodowych, z wszelkich rozgrywek sportowych. Z terrorystami się nie dyskutuje na żaden temat. To dzicz. Zbrodnie ludobójstwa na ludności cywilnej i dzieciach w jeden tydzień zapewne już znacznie przekraczają to co robił Putin na Ukrainie od początku wojny.