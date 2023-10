Kiedyś rozmawiałem z gościem pracującym w jednej z takich wystruganych z PiSowskiego banana instytucji i go zapytałem co sądzi na temat stabilności takiego miejsca zatrudnienia. On spoważniał po czym powiedział, że owszem - większość takich przedsięwzięć można zmieść z planszy jednym rozporządzeniem ale ta jego "firma" to co innego bo "my działamy na podstawie ustawy!". xD