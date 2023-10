Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Natychmiast zatrzymamy finasowanie fabryki kłamstw i nienawiści jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2mld zł z TVP na leczenie raka.

Jednak PO wyrabia się politycznie. Zgodnie z «konkretem» nr 99 ( https://100konkretow.pl/wszystkie-konkrety/): Trzymam za słowo. No chyba, że to są obietnice dla idiotów opublikowane wyłącznie po to, żeby ci na nich zagłosowali. ¯\(ツ)/¯