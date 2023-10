Pokaż całość

To NIE TYLKO jest kwestia kulturowa - we Francji masz już trzecie a niekiedy czwarte pokolenie imigrantów z Afryki, w USA czarni mieszkają od setek lat, oni nie znają żadnej innej kultury niż kultura kraju w którym się urodzili. Ale mimo to się nie identyfikują jako Afro-Francuzi, Afro-Amerykanie, itd. - są po prostu odrębną rasą* i zdają sobie z tego sprawę więc nawet przy asymilacji kulturowej się nadal w większości