Ja ***** i PiS, i KO. To takie same kanalie. Ale to co się tu zaczyna odjaniepawlać, najzwyczajniej mnie zaskakuje. Jeszcze nie ma oficjalnych wyników, jeszcze opozycja nie przejęła władzy, a już zaczyna się jazda po rzekomym zbawicielu narodu, na którego wjazd na białym koniu tylu czekało. Wielu nie pamięta już jego ośmioletnich rządów. Teraz je sobie przypomni. Myślicie że Polska nagle zacznie mlekiem i miodem płynąć? HAHAHAHAHAHAH Jeszcze zatęsknicie do normalności. Pokaż całość