Ludzie się śmieją z indoktrynacji dzieci przez hamas czy w ogóle przez kraje islamskie, ale przymykają oko na to, że do nas co roku przyjeżdżały żydowskie dzieci w eskorcie uzbrojonych ochroniarzy i jedyne co wywozili to nienawiść do Polski. Praktycznie każdy w Izraelu jest uczony tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za holokaust. Nie wspominają o Niemcach, a o nas jako zbrodniarzach. Jesteśmy największym wrogiem Izraela jaki istnieje prócz małej grupy terrorystów Pokaż całość