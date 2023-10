Nie zrozumcię tego źle, daleko mi do tego czym stał się PiS. Ale skąd ten polityczny optymizm w Polsce? Wszystko wskazuje że PiS nadal będzie najwiekszą partią w następnym sejmie.

Elektorat opozycji jest mniej zdyscyplinowany, skłócony.

Co chwilę deklaracje że kończymy z nimi, będziemy ich sądzić. Nikt nigdy nie rozliczył poprzedników z prostej przyczyny: jak wy nas będziecie ścigać to my będziemy ścigać was.