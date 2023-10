Program konfederacji jest może ciekawy dla niektórych przerywów bo zakłada dla kobiet 3K (Kuche Kurch kindern). Tylko że ma jeszcze jedną wadę facet który jest #!$%@?ą i nieudacznikiem się do konserwatywnej bajki nie nadaje. Bo to Facet ma na tą kuchnie i dzieci zarobić.

Dla idei konserwatywnej facet przeryw i męska #!$%@? to po prostu podczłowiek, a jeśli idzie o obowiązek obrony ojczyzny to wymigujący się to tchórz. Na tym polega konserwatyzm. Pokaż całość