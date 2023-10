800 plus, 13-tki, 14-tki, kredyt 2%, kredyt 0%, soltysowe, babciowe, menelowe, doplaty do wegla, energii, do paliwa, do zywnosci. Ladujcie dalej! Budzet wytrzyma. No, chyba, ze nie. To w Warszawie nie bedzie Budapeszt, ale Caracas. Bal na Titanicu trwa, a podczas kampanii wyborczej wyborcy glosuja na ulubione piosenki z tej samej, zdartej plyty.