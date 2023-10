Jak na TVN24 leci jakaś konferencja prasowa partii opozycyjnej czy jakiś jej wiec to skaczę sobie po kanałach i sprawdzam co w tym czasie leci na tvp info i polsat news. Dzisiaj trafiłem na TVN24 na jakiś wiec Kosiniaka. Włączam tvp info, gada obajtek, oburzony że ktoś śmiał krytykować sprzedaż Lotosu. Przełączam na polsat news a tam też obajtek. No ale będą głosy że polsat zawsze jest bezstronny. Jakby ktoś się zastanawiał Pokaż całość