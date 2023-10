Ja tęsknię za starym Lidlem, takim sprzed 15 lat.

Tam były wtedy głównie produkty ich własnych (niemieckich) marek - tak samo dobre albo nawet lepsze niż to, co reklamuje się w TV. Za połowę ceny.

Lidlowej Coli były chyba ze 3 rodzaje, pełno było jakichś deserków, słodyczy, chipsów. Tanie a dobre. Zajebiste nawet.

A teraz co? 90% asortymentu to jakieś mainstreamowe popularne marki. Lidlowa cola? No gdzieś tam jest schowana jedna czy Pokaż całość