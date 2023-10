Po prostu był przyzwyczajony do tego że ostatnie 160 miesięcznic smoleńskich żandarmeria współpracowała a wojsko służyło do zabaw w przenoszenie kwiatów, a teraz nasze biedne słońce narodu musi sam niszczyć wiązanki i przepychać się z obywatelami. Facet nawet wygrał w sądzie że ten wieniec zostawia tam legalnie ale nad od kilku lat traktują go co miesiąc jak śmiecia.