Nie dziwię się, że dziadek J.Kaczyński schował się przed debatą, bo przecież on już intelektualnie i fizycznie bardziej nadaje się do ZOL-u niż do sejmu. A zniszczenie wieńca tylko potwierdza, że to stary, schorowany emeryt, któremu należy się odpoczynek od polityki. A już na pewno od rządzenia 40 milionowym krajem.