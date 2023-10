Przepychanki między Morawieckim a Tuskiem to taki poziom zażenowania jakiego dawno nie widziałem, poziom kompletnie nie przystajacy do stanowisk, które mieliby piastować. O ile Morawiecki przegral we własnej szczujni w której mogą wmówić telewodzom co im się podoba i nic nie stracą, o tyle występ Tuska wróży jedynie spadki i odsunięcie się od niego niezdecydowanych. Mega wtopa, która może kosztować nas kolejne rządy PiSu.



Przynajmniej 3D się obroniła.