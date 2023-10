Antykoncepcja a zwłaszcza prezerwatywy są uważane za ciężki grzech przez kościół katolicki.

Pokaż całość

Tak samo np. pożycznie pieniędzy na procent. Zdjęcie bez związku.A tak bardziej serio to gdyby katolicy przestrzegali wszystkiego co uczy Kościół, to serio by było fajnie. Problem jest taki że zdecydowana większość olewa co jej niewygodne, a z oburzeniem domaga się przestrzegania tego co jej nie dotyczy. Najlepszym przykładem taki typowy Seba który olewa sobie posty w piątek (bo