Lenovo be like "I Ty zostaniesz Danielem Rakowieckim". Juz to widzę jak Mircy naprawiają ubite przetwornice, niedoluty pod BGA, uklady KBC



Producenci zamiast strzelac sloganami lepiej niech sie przyloza do prawidlowego projektowania i zabezpieczania elektroniki, bo to co odstawiaja to jest celowe zeby obnizyc zywotnosc sprzetow (wrazliwe linie w zlaczach tuz obok HV, miejsca narazone na zalania bez warstwy zabezpieczajacego lakieru, brak transili, elementy dobrane na styk tak ze tranzystory padaja od Pokaż całość