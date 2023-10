Pokaż całość

W liceach za zachodzie Polski nie głosują na PiS, więc na pewno przegra, szach mat! Oh wait! W 2019 roku było to samo, wyniki co prawda nie z Gorzowa, bo nie znalazłem takowych, ale z Poznania, który jest niedaleko , frekwencja praktycznie taka sama. Jedyne co tu zauważam to mały spadek konfy, KO i ogromny lewicy, których elektoraty przepłynęły zapewne w stronę trzeciej drogi i trochę BS, a PiS ma to samo