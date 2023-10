Nie ma co się dziwić. Skoro w Polsce na każdym kroku można usłyszeć, że Legia to stara dama i gorsze epitety. Jeżeli Polacy nie potrafią szanować siebie nawzajem to trudno oczekiwać szacunku od innych. Należy najpierw posprzątać w swoim gnieździe. Usunąć ze środowiska wszelkie twory wywołujące w ludziach agresje, sprawiające, że ludzie rzucają się sobie do oczu. Z niej i tak nic dobrego dla Polski nie było i nie będzie.