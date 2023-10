Sytuacja opisana w artykule pokazuje niepokojące zjawiska w zarządzaniu strategicznymi projektami infrastrukturalnymi w Polsce. Nierzetelne planowanie, lekceważenie ryzyk i brak skutecznego nadzoru ze strony instytucji państwowych doprowadziły do poważnych opóźnień we wdrażaniu nowoczesnych systemów kolejowych. Szczególnie bulwersujące jest ignorowanie tych problemów i wypłacanie premii za cele niezrealizowane. Świadczy to o patologiach w funkcjonowaniu niektórych spółek skarbu państwa. Aby to zmienić, potrzebne są zdecydowane działania usprawniające nadzór właścicielski i menedżerski w takich podmiotach. Pokaż całość