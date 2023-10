Porwanie się na remake kultowego Znachora było od początku szaleństwem i wyszło... całkiem nieźle.

Na szczęście nie zrobili wiernej kopi z nowymi obrazami i aktorami, tylko troszkę pozmieniali tą historię, i to było dobre posunięcie.

Oczywiście nie dam mu wyższej noty niż filmowi Hoffmana, ale jest to bdb produkcja - na zaprezentowanie światu to nawet rewelacja.

Jak na produkcję z Netflixa coś tam jednak jest z nowej narracji - bardzo silne role