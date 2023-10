Przecież forsa z KPO to głupota totalna. Wyznaczone na co dokładnie ma być (zielona lub inna głupota), produkty wyłącznie niemieckie, musisz spełnić setkę kamieni milowych i tak ciągną Cię za nos, aby dostać jałmużnę. Rząd polski, niezależnie jaki, nie powinien nawet myśleć o pieniądzach z KPO. To gorsze niż kredyt.