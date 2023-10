Czyli tak:



- dopłacamy z budżetu do cen energii

- dopłacamy z budżetu do cen gazu

- spółka giełdowa dopłaca do cen paliw

- dopłacamy do żarcia przez zerowy VAT



raportujemy zakłamaną wartość inflacji.



Obniżamy stopy procentowe bo jest w pytę xD