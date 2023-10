Do steru wladzy dorwala sie banda nieudacznikow i zlodziei, dla ktorych rozwiazaniem kazdego polskiego problemu jest sypniecie kasy podatnikow, nawet wbrew podstawowym regulom matematyki, ekonomii, a nawet logiki. Ktoz to moglby sie spodziewac, ze dosypanie kasy z budzetu do kredytow i zwiekszenie popytu bez zwiekszenia podazy spowoduje wzrost cen? Najtezsze ekonomiczne umysly nie moglyby na to wpasc!