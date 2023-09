Z minusów to jak będziesz jedynym któremu śmierdzą spółki państwowe to podczas twojej nieudolnej prywatyzacji przyjdzie państwowa spółka sąsiada i za grosze wykupi co będzie chciała, a najlepiej to weźmie do tego świeżo wydrukowane euro które ichni rząd im da i tyle będzie z wolnego rynku.